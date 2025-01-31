Житель Татарстана предстанет перед судом за убийство матери

В Татарстане пройдет суд над жителем Мамадыша, который обвиняется в убийстве матери. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на следственные органы.

Случай произошел еще в мае 2010 года. Во время распития спиртных напитков мужчина поругался с матерью и начал наносить ей удары. Из-за полученных травм 85-летняя пенсионерка скончалась на месте. Тогда сын сообщил полицейским, что в момент убийства находился на работе.

Только спустя 15 лет сотрудникам следственного комитета удалось найти сведения, которые позволили установить личность убийцы. Во время задержания мужчина сознался в содеянном.