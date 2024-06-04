Житель Свердловской области сбил 4-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте

ДТП, в котором пострадал маленький ребенок, произошло накануне в поселке Арти Свердловской области. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Водитель Honda CR-V, передвигаясь по улице Шутова, не заметил четырехлетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте, и наехал на него. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полицейские выяснили, что родители пострадавшего в это время находились дома, а мальчик остался гулять на улице вместе с другими детьми.

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