Житель Свердловской области обстрелял двух подростков возле церкви

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на двух школьников 13 и 14 лет в Красноуральске. Подозреваемым оказался местный житель, который ранее поругался с подростками, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные СК РФ по Свердловской области.
Как рассказал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, происшествие случилось недалеко от церкви. Агрессор открыл стрельбу по мальчикам, когда они возвращались с тренировки.
Пострадавшим потребовалась госпитализация. Следователи опрашивают возможных очевидцев и выясняют точные мотивы нападавшего. Ему вменяют покушение на убийство.
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