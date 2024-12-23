Житель Сургута погиб за рулем авто на трассе Тюмень — Омск

На 32-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск автомобиль Kia въехал в металлическое ограждение. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».

Как сообщает ведомство, в результате ДТП погиб 63-летний водитель из Сургута. Пассажирка автомобиля при этом не пострадала.

По предварительной версии, мужчине стало плохо за рулем. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.