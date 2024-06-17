Житель Ставропольского края уснул с сигаретой и едва не погиб в пожаре

В Ставропольском крае мужчина едва не погиб в пожаре, который случился из-за непотушенной сигареты. Об этом рассказал сайт newstracker.ru со ссылкой на МЧС по региону.
Случай произошел накануне на улице Речной спуск в Буденновске. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул с непотушенной сигаретой. Когда в дом пришел его отец, он почувствовал запах дыма и заметил тлеющий диван. Вдвоем мужчины начали поливать обстановку водой, однако это не помогло — в помещении начался настоящий пожар. На место ЧП незамедлительно прибыли пожарные, которые и ликвидировали огонь.