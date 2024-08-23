Житель Ставропольского края погиб под колесами электропоезда

Железнодорожная авария, в которой погиб 39-летний мужчина, произошла накануне на перегоне «Золотушка — Ессентуки» в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Жителям региона напоминают, что во время движения поезда следует убирать наушники и не отвлекаться на телефоны и другие гаджеты.