Житель Ставрополья предстанет перед судом за истязание жены и дочери

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Левокумского округа Ставрополья, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в истязании домочадцев, сообщил NewsTracker со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, систематически избивал 11-летнюю дочь и 34-летнюю супругу по малозначительным поводам.
Правоохранители смогли собрать достаточную доказательственную базу. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
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