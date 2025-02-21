Житель Ставрополья предстанет перед судом за истязание жены и дочери

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Левокумского округа Ставрополья, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в истязании домочадцев, сообщил NewsTracker со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, систематически избивал 11-летнюю дочь и 34-летнюю супругу по малозначительным поводам.

Правоохранители смогли собрать достаточную доказательственную базу. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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