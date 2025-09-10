Житель Шадринска погиб при возгорании частного дома

В ночь на 10 сентября в Шадринске произошел пожар в частном доме на улице Суворова. В результате погиб один человек. Об сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Курганской области.
По данным ведомства, во время ликвидации огня на месте происшествия спасатели обнаружили тело хозяина дома, 1962 года рождения.
Сейчас Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту гибели человека. Предварительно, возможной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз.
