Житель Саратовской области предстанет перед судом за убийство лося и рубку леса

Уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего жителя села Новая Лопастейка Балтайского района Саратовской области, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в браконьерстве. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По материалам следствия, в мае 2024 года фигурант незаконно убил самку лося неподалеку от своего поселения, а осенью того же года нелегально вырубил хвойные и лиственные деревья. Сумма ущерба от охоты оценивается в 80 тысяч рублей, от незаконной рубки — более 3,5 миллиона рублей.
Материалы дела передали в Базарно-Карабулакский районный суд. Злоумышленнику грозит наказание до девяти лет лишения свободы.
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