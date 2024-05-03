Житель Самары стал фигурантом пяти дел за мошенничество с помощью имен известных писателей | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 16:18 Житель Самары стал фигурантом пяти дел за мошенничество с помощью имен известных писателей

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Сразу пять уголовных дел возбудили в отношении 22-летнего жителя Самары, подозреваемого в кражах. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант, занимая должность менеджера пункта выдачи товаров, создал на сайте маркетплейса несколько учетных записей. Его псевдонимами стали имена известных писателей.

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Впоследствии предполагаемый злоумышленник заказывал смартфоны и оформлял возврат без отправки на склад. Аферисту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.