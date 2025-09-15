Житель Приморского края погиб в ДТП в Тюменской области
На трассе Тюмень — Омск в Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика Hino, который буксировал Mazda Bongo и перевозил миниэкскаватор. Об этом сообщил Ura.ru.
Водитель Hino не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Sythrac.
В результате удара Hino отбросило в кювет, и водитель погиб. Сообщается, что он родом из Прииморского края. Обстоятельства аварии выясняются.
