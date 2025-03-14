Житель Приморья случайно сжег свое имущество после ссоры с соседом

Поджог травы на участке стал причиной пожара, уничтожившего дом и хозяйственные постройки в Надеждинском районе. Об этом сообщил сайт «Восток Медиа» со ссылкой на представителей ГУ МЧС России по приморскому краю.
По предварительной информации, траву поджег сам владелец сгоревшего имущества. Мужчина пошел на этот шаг после ссоры с соседом. однако огонь вышел из-под контроля и уничтожил постройки поджигателя и его собственный дом.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого происшествия. Следственные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
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