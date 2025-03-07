Житель Приморья расправился с приятелем во время застолья
В Приморье суд отправил местного жителя под стражу на два месяца. Мужчина подозревается в убийстве знакомого, написал сайт vostokmedia.com.
Его обвиняют в том, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой смерть по неосторожности.
Случай произошел накануне в городе Партизанске. В время распития спиртных напитков с приятелем подозреваемый нанес ему удары, несовместимые с жизнью. Пострадавший скончался на месте происшествия.
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