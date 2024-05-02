Житель Приморья передавал ГУР данные об объектах военной инфраструктуры | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 07:22 Житель Приморья передавал ГУР данные об объектах военной инфраструктуры ФСБ: жителя Приморья заподозрили в работе на ГУР РИА «Новости»

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Жителя Приморья заподозрили в передаче военной разведке Украины данных о военной инфраструктуре родного края. Он попал под уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — констатировал он.

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Передавая представителю ГУР секретные сведения, житель Приморья полностью осознавал, что тот может использовать их против безопасности России, в том числе для «акций прямого воздействия».

Мужчину задержали сотрудники ФСБ. Его уже взяли под стражу.

Ранее еще одного жителя Приморского края заподозрили в сотрудничестве с организацией, контролируемой украинским Министерством обороны. Предварительно, он сам инициировал общение с ее представителем. Уголовное дело возбудили по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Задержанный признал вину, раскаялся и согласился сотрудничать со следствием.