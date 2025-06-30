Житель Петербурга ранил знакомого ножом на Лиговском проспекте
В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили о предъявлении обвинения мужчине в попытке убийства. Он ударил ножом нового знакомого, с которым распивал алкоголь на Лиговском проспекте. Об этом написал Piter.TV.
Инцидент произошел днем 29 июня. Из-за финансовых разногласий злоумышленник нанес своему знакомому удар ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.
Следствие планирует просить суд о заключении обвиняемого под стражу. Все детали произошедшего устанавливаются.
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