Житель Петербурга ранил знакомого ножом на Лиговском проспекте

В ГСУ СК РФ по Петербургу сообщили о предъявлении обвинения мужчине в попытке убийства. Он ударил ножом нового знакомого, с которым распивал алкоголь на Лиговском проспекте. Об этом написал Piter.TV.

Инцидент произошел днем 29 июня. Из-за финансовых разногласий злоумышленник нанес своему знакомому удар ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.

Следствие планирует просить суд о заключении обвиняемого под стражу. Все детали произошедшего устанавливаются.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте