Житель Петербурга пытался отправить в Ригу 18 тысяч евро в новогоднем мешке Деда Мороза

Таможенные службы Петербурга обнаружили необычную контрабанду в посылке, отправленной почтой в Ригу. Об этом сообщила GazetaSPb со ссылкой на пресс-службу городской таможни.
В коробке находился новогодний мешок Деда Мороза, в котором были спрятаны завернутые в фольгу банкноты общей суммой 18 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Там же специалисты нашли серебряные серьги, брошь и блистеры с таблетками. Лекарственные средства передали на экспертизу.
Отправителя «праздничной» посылки уже задержали. Правоохранители разбираются в его мотивах.
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