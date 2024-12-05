Житель Петербурга пытался отправить контрабанду в Ригу в посылке от Деда Мороза

Сотрудники почтовой таможни Санкт-Петербурга обнаружили контрабанду в посылке, оформленной как подарок от Деда Мороза. Об этом сообщает сайт «Петроград» со ссылкой на представителей Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, во время сканирования в мешке нашли пачки валюты на сумму 18 тысяч евро. Они были завернуты в фольгу и спрятаны между одеждой.

Кроме того, посылка содержала серебряные украшения, брошь и препараты, предназначенные для щитовидной железы. Все эти вещи должны были отправиться в Ригу.

Против жителя Северной столицы завели административное дело о нарушении регламентов таможенного контроля и попытке скрыть товары от проверок. Мужчине назначили штраф в размере трехкратной стоимости контрабанды.