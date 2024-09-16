Житель Петербурга предстанет перед судом за кражу телефона у женщины

Суд рассмотрит дело жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в краже мобильного телефона у женщины в Выборгском районе. Об этом сообщил сайт piter.tv со ссылкой на районную прокуратуру.
По данным следствия, летом этого года обвиняемый увидел женщину, пытающуюся открыть дверь в свою квартиру. Он представился мастером по ремонту и попросил телефон для подсветки. Под предлогом взять инструменты из машины мужчина ушел вместе с телефоном.
Отмечается, что ущерб составил более 11 тысяч рублей.
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