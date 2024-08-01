Житель Петербурга предстанет перед судом за контрабанду древесины на 6 млн рублей

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Северной столицы, передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в контрабанде, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.