Житель Петербурга предстанет перед судом за контрабанду древесины на 6 млн рублей

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Северной столицы, передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в контрабанде, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Перед судом предстанет работник организации, осуществляющей оптовую торговлю древесиной. По версии следствия, фигурант незаконно переместил через таможенную границу 40,9 кубометра материала.

Известно, что злоумышленник использовал документы с ложной информацией. Стоимость перевезенной древесины составила порядка шести миллионов рублей.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте