Житель Петербурга предстанет перед судом за контрабанду древесины на 6 млн рублей

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Северной столицы, передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в контрабанде, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Перед судом предстанет работник организации, осуществляющей оптовую торговлю древесиной. По версии следствия, фигурант незаконно переместил через таможенную границу 40,9 кубометра материала.
Известно, что злоумышленник использовал документы с ложной информацией. Стоимость перевезенной древесины составила порядка шести миллионов рублей.