Житель Петербурга попал с ножевыми ранениями в больницу после ссоры в парадной

В одном из хостелов на Итальянской улице в центре Петербурга произошел инцидент с применением ножа. Пострадавшего срочно госпитализировали, а подозреваемого задержали на месте происшествия, написал «Петербург2» .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около двух часов ночи 29 декабря в экстренные службы поступил сигнал о нападении. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обнаружили 40-летнего мужчину из Соснового Бора с многочисленными колото-резаными ранениями. Его в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи.

Предварительно установлено, что конфликт вспыхнул в парадной дома между двумя мужчинами. Один из них сделал замечание другому за то, что тот спал в общем коридоре. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой 52-летний пьяный мужчина несколько раз ударил оппонента ножом.

Орудие преступления изъято. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.