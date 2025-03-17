Житель Петербурга получил тяжелые травмы, попав под колеса иномарки

Пешеход пострадал в ДТП с иномаркой в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла возле одного из домов на Загородном проспекте. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, сигнал о ДТП поступил в полицию в понедельник, 17 марта, в 08:50. Предварительно, 54-летний водитель машины Volkswagen сбил 24-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас врачи оказывают петербуржцу необходимую медицинскую помощь. Стражи порядка выясняют точные обстоятельства случившегося.
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