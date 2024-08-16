Житель Петербурга отправится в колонию строгого режима за кражу наушников в библиотеке

Суд вынес приговор жителю Петербурга по делу о краже беспроводных наушников. Фигурант получил реальный срок, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на прокуратуру Красногвардейского района.

Установлено, что мужчина, находясь в библиотеке на проспекте Косыгина, заметил забытый гаджет. Устройство стоимостью семь тысяч рублей он решил забрать себе.

Обвиняемому назначили наказание в виде одного года лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.

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