Житель Петербурга отправится в колонию строгого режима за кражу наушников в библиотеке
Суд вынес приговор жителю Петербурга по делу о краже беспроводных наушников. Фигурант получил реальный срок, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на прокуратуру Красногвардейского района.
Установлено, что мужчина, находясь в библиотеке на проспекте Косыгина, заметил забытый гаджет. Устройство стоимостью семь тысяч рублей он решил забрать себе.
Обвиняемому назначили наказание в виде одного года лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.
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