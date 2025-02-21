Житель Петербурга обстрелял квартиру соседей из-за шума от ремонта

В Санкт-Петербурге житель обстрелял квартиру соседей из-за производимого во время ремонта шума. Об этом сообщил сайт Ura.ru , ссылаясь на МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Квартира пострадавшей расположена на 15 этаже. Вероятно, неизвестный стрелял из пневматического пистолета с левой стороны, с лестничного балкона соседней парадной.

Один из соседей выражал свое возмущение по поводу шума в домовом чате. Обсуждение переросло в угрозы, мужчина заявил о намерении «разобраться» с хозяевами шумной квартиры. До этого жители пытались выразить недовольство, стуча в стены и даже сбивая кодовый замок на этаже.

После окончания ремонта хозяйка квартиры обнаружила следы пуль на окне детской комнаты и сразу обратилась в полицию. В настоящее время ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.