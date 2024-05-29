Житель Пермского края получил срок за покупку алкоголя с помощью найденной карты
Суд вынес приговор безработному жителю Соликамска по делу о краже с банковского счета. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
Установлено, что фигурант нашел возле подъезда чужую банковскую карту и решил воспользоваться средствами. Он отправился в магазин, где купил алкоголь и продукты на сумму пять тысяч рублей.
Злоумышленник признал вину и вернул деньги владельцу счета. Мужчине назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.
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