Житель Пермского края получил срок за покупку алкоголя с помощью найденной карты

Суд вынес приговор безработному жителю Соликамска по делу о краже с банковского счета. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Установлено, что фигурант нашел возле подъезда чужую банковскую карту и решил воспользоваться средствами. Он отправился в магазин, где купил алкоголь и продукты на сумму пять тысяч рублей.

Злоумышленник признал вину и вернул деньги владельцу счета. Мужчине назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

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