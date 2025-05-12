Житель Перми получил наказание за вождение под воздействием наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь задержали водителя иномарки, который находился в состоянии наркотического опьянения и управлял автомобилем без прав. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на представителей краевого ведомства.

По данным полицейских, происшествие случилось в 2024 году возле деревни Замараево. Мужчина странно себя вел и невнятно разговаривал, что вызвало подозрение у инспекторов. Проверка подтвердила, что он находился под влиянием запрещенных веществ.

Ранее нарушитель уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния. Пермский районный суд назначил виновнику наказание в виде 320 часов обязательных работ.