Житель Пензенской области угрожал жене расправой из-за раздела имущества

Полицейские и задержали жителя Пензенской области 1991 года рождения, который угрожал жене убийство на почве имущественного спора. Об этом пишет сайт «ПензаПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Выяснилось, что задержанный и потерпевшая 1994 года рождения находятся в бракоразводном процессе. Словесный конфликт по поводу раздела совместно нажитого имущества перерос в угрозу убийством. Мужчина взял кухонный нож и направился в сторону супруги, высказывая угрозы лишить ее жизни.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.