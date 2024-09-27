Житель Пензенской области стал фигурантом дела об угрозах матери убийством
Правоохранители задержали жителя Пензенского района 2004 года рождения. Его заподозрили в угрозах убийством, сообщил сайт «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.
По информации ведомства, молодой человек, находясь в состоянии опьянения, поссорился с матерью. В ходе конфликта агрессор схватил родственницу за горло и стал угрожать расправой.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
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