Житель Пензенской области стал фигурантом дела об угрозах матери убийством

Правоохранители задержали жителя Пензенского района 2004 года рождения. Его заподозрили в угрозах убийством, сообщил сайт « Пенза-Пресс » со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

По информации ведомства, молодой человек, находясь в состоянии опьянения, поссорился с матерью. В ходе конфликта агрессор схватил родственницу за горло и стал угрожать расправой.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.