Житель Пензенской области пострадал при пожаре, охватившем три дома
Мощный пожар разгорелся в селе Кулясово Пензенской области. Не обошлось без пострадавших, сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на информацию МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя охватило три деревянных дома и три надворные постройки. Огонь распространился на площади 142 квадратных метра. Медицинская помощь потребовалась 63-летнему мужчине.
Всего за прошедшие сутки спасатели ликвидировали в области 20 возгораний.
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