Житель Пензенской области пострадал при пожаре, охватившем три дома

Мощный пожар разгорелся в селе Кулясово Пензенской области. Не обошлось без пострадавших, сообщила « Пенза-Пресс » со ссылкой на информацию МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя охватило три деревянных дома и три надворные постройки. Огонь распространился на площади 142 квадратных метра. Медицинская помощь потребовалась 63-летнему мужчине.

Всего за прошедшие сутки спасатели ликвидировали в области 20 возгораний.