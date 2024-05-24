Житель Омской области предстанет перед судом за кражу 500 тысяч рублей у сироты

Кировский районный суд рассмотрит дело жителя Омской области, который обвиняется в краже полумиллиона рублей у сироты после продажи квартиры. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, молодому человеку нужно было продать квартиру, полученную в наследство. Обвиняемый воспользовался случаем и предложил свою помощь в оформлении. После сделки он просто забрал оставшиеся средства себе.

Отмечается, что мужчине грозит до шести лет лишения свободы.