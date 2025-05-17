Житель Омской области получил девять лет колонии за убийство незнакомца
Омский районный суд вынес приговор жителю села Надеждино по делу об убийстве, сообщило «АБН24» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Установлено, что 3 сентября 2024 года фигурант поссорился с незнакомцем. Во время конфликта злоумышленник жестоко избил оппонента, из-за чего тот скончался.
Нападавшему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 1,7 миллиона рублей матери погибшего.
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