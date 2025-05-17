Житель Омской области получил девять лет колонии за убийство незнакомца

Омский районный суд вынес приговор жителю села Надеждино по делу об убийстве, сообщило « АБН24 » со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что 3 сентября 2024 года фигурант поссорился с незнакомцем. Во время конфликта злоумышленник жестоко избил оппонента, из-за чего тот скончался.

Нападавшему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 1,7 миллиона рублей матери погибшего.