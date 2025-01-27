Житель Новосибирска предстанет перед судом за поджог ларька и убийство собаки

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Его обвиняют в поджоге ларька и убийстве животного, сообщил Atas.info со ссылкой на данные судебного департамента.

По версии следствия, в сентябре прошлого года фигурант облил бензином торговую точку и намеренно устроил пожар. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей. Кроме того, через несколько дней мужчина выбросил из окна квартиры собаку. Питомец получил смертельные травмы.

В ближайшее время предполагаемый злоумышленник предстанет перед судом.