Житель Нижнего Новгорода отдал мошенникам миллион рублей при попытке устроиться на работу

Очередной жертвой мошенников стал 24-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчину обманули при попытке устроиться на удаленную работу. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, потерпевший нашел в Сети вакансию копирайтера, после чего связался с работодателем в мессенджере. В ходе беседы аферисты убедили доверчивого гражданина перевести им более миллиона рублей.
Указанную сумму местный житель взял в кредит. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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