Житель Нижегородской области стал фигурантом дела за смертельное избиение знакомого

Уголовное дело возбудили в отношении 39-летнего жителя Павлова Нижегородской области. Его обвинили в умышленном избиении до смерти. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось в подъезде дома на улице Трудовой. Там между фигурантом и его знакомым разгорелся конфликт на почве взаимных оскорблений.

В ходе ссоры мужчина нанес приятелю серьезные травмы, из-за чего тот скончался на месте. Нападавший признал свою вину.