Житель Нижегородской области предстанет перед судом за убийство знакомого табуретом

В городе Выкса Нижегородской области завершено расследование уголовного дела об убийстве. Как сообщили в региональном Следкоме, инцидент произошел в декабре 2025 года в доме на улице Чкалова. Об этом написало ИА «Время Н» .

По данным следователей, обвиняемый находился в доме со своим знакомым, когда между ними возник конфликт. Мужчина начал бить оппонента табуретом по голове. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, сообщил сайт vse42.ru.

Сотрудники СК и полиции задержали 58-летнего нападавшего. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Следователи собрали достаточно доказательств, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.