Житель Нижегородской области получил условный срок за хранение оружия
Первомайский районный суд вынес приговор жителю Нижегородской области, обвиняемому в хранении оружия. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.
По информации ведомства, в 2024 году у мужчины обнаружили около 0,5 килограмма дымного пороха и боеприпасы калибра 30 миллиметров. Были возбуждены уголовные дела.
Фигуранту назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок 6,3 года.
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