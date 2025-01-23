Житель Нижегородской области получил условный срок за хранение оружия

Первомайский районный суд вынес приговор жителю Нижегородской области, обвиняемому в хранении оружия. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

По информации ведомства, в 2024 году у мужчины обнаружили около 0,5 килограмма дымного пороха и боеприпасы калибра 30 миллиметров. Были возбуждены уголовные дела.

Фигуранту назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок 6,3 года.