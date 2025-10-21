Житель Нижегородской области получил наказание за угон автомобиля скорой помощи

Суд постановил приговор в отношении мужчины, который угнал автомобиль скорой медицинской помощи в Первомайске. Информация опубликована на официальной странице объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, написало ИА «Время Н» .

Инцидент произошел в августе текущего года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории Первомайской ЦРБ, угнал машину скорой помощи. Сотрудники полиции задержали его на улице Садовой. Вину он признал полностью. Ранее нарушителя уже привлекали к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и наказание им не было отбыто.

Мужчину приговорили к трем годам колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили управлять механическими транспортными средствами на два с половиной года.