Житель Нижегородской области получил 7,5 года колонии за убийство мужчины и его собаки

Суд вынес приговор жителю Дзержинска, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу инстанций общей юрисдикции Нижегородской области.

Происшествие случилось осенью 2023 года на территории школы, где фигурант выгуливал свою собаку. В какой-то момент на питомца набросился крупный пес. Мужчина ударил агрессивное животное ножом, а после накинулся с лезвием и на его хозяина.

Ранения оказались смертельными. Злоумышленнику назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.

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