Житель Нижегородской области погиб после наезда поезда. Проводится проверка

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на станции Лапшанга в Нижегородской области. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По предварительной информации, вечером 4 апреля местный житель получил смертельные травмы в результате наезда поезда.
Нижегородский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СКР проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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