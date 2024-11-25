Житель Нижегородской области «инвестировал» в схему мошенников 1,5 млн рублей

Житель Дзержинска стал жертвой мошенников при попытке найти источник дохода. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, неизвестные связались с 47-летним мужчиной в мессенджере и предложили заработать на инвестициях. Доверчивый горожанин согласился на заманчивые условия. За два месяца он перевел на счета аферистов более 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.