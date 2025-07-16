Житель Нижегородской области едва не убил родного отца

В городе Сергач Нижегородской области мужчина подозревается в покушении на убийство своего отца. Об этом написало ИА «Время Н».
По информации, предоставленной СУ СК России по Нижегородской области, инцидент случился в июле этого года. В доме на улице Свердлова между родственниками возник конфликт. В результате 35-летний мужчина нанес своему отцу ножевое ранение в шею. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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