Житель Надыма отправится в тюрьму на 9 лет за убийство отца четверых детей

В Надыме (ЯНАО) суд приговорил местного жителя к девяти годам заключения в колонии строгого режима за совершение убийства в ходе бытового конфликта. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел в марте. Мужчина находился в квартире случайного знакомого и в процессе распития спиртных напитков вступил в конфликт с хозяином жилья. В результате ссоры он нанес хозяину удар ножом в сердце, после чего тот скончался до прибытия скорой медицинской помощи.
Суд вынес решение о назначении виновному наказания в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен будет выплатить компенсацию морального вреда четырем несовершеннолетним детям погибшего в общей сумме 2,2 миллиона рублей.
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