Житель Москвы испугался игрушечной гранаты на льду и позвонил в полицию

Рыбаки, сидевшие на льду канала имени Москвы, увидели рядом предмет, похожий на гранату, и позвонили в полицию. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что граната игрушечная и не угрожает ничьей безопасности.
В июле женщина обнаружила гранату рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы в Северном Измайлове. Однако прибывшие саперы установили, что это был муляж.
Другой случай произошел 12 января на юго-востоке столицы. Москвичка заметила предмет, похожий на гранату, на тротуаре возле пункта выдачи заказов. Территорию оцепили, на место прибыли кинологи. Предположительно, граната действительно оказалась боевой. Никто не пострадал.
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