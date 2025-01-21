Житель Москвы испугался игрушечной гранаты на льду и позвонил в полицию

Рыбаки, сидевшие на льду канала имени Москвы, увидели рядом предмет, похожий на гранату, и позвонили в полицию. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что граната игрушечная и не угрожает ничьей безопасности.

В июле женщина обнаружила гранату рядом с собором Покрова Пресвятой Богородицы в Северном Измайлове. Однако прибывшие саперы установили, что это был муляж.

Другой случай произошел 12 января на юго-востоке столицы. Москвичка заметила предмет, похожий на гранату, на тротуаре возле пункта выдачи заказов. Территорию оцепили, на место прибыли кинологи. Предположительно, граната действительно оказалась боевой. Никто не пострадал.