Житель Ленобласти стал фигурантом дела после нападения с ножом на складе в Янино

В поселке Янино-1 Ленинградской области произошел инцидент, в результате которого 42-летний мужчина стал подозреваемым в нанесении ножевого ранения своему коллеге. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, конфликт случился 26 ноября на Шоссейной улице во время разгрузки товара. 42-летний житель Девяткино нанес удар ножом 23-летнему грузчику, гражданину одной из стран Средней Азии. Пострадавшего с ранением живота госпитализировала бригада скорой помощи.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. В отношении него был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, после чего нападавший был помещен в изолятор для административно задержанных.