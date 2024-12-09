Житель Ленобласти попал в реанимацию после конфликта у ресторана

В Ленобласти правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта, в результате которого один из участников попал в реанимацию. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Случай произошел 8 декабря около шести часов утра на улице Воровского в Кингисеппе. Двое мужчин повздорили на крыльце ресторана, после чего один из участников перепалки ударил второго по голове. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу — мужчину поместили в реанимацию.
Подозреваемым оказался 21-летний неработающий житель Кингисеппа. Следствие завело уголовное дело.
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