Житель Ленобласти напал на знакомых с металлической арматурой

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на двух человек с использованием металлической арматуры. Об этом сообщила gazeta.spb.ru .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый вызвал 20-летнюю женщину и 21-летнего мужчину для разговора о возникших ранее разногласиях. Встреча произошла 29 декабря около двух часов ночи на улице Ленинградское шоссе. В ходе конфликта подозреваемый применил арматуру, нанеся множественные удары обоим оппонентам, после чего скрылся.

Оба пострадавших были госпитализированы. Женщину после оказания медицинской помощи отпустили в удовлетворительном состоянии, а мужчина с тяжелой травмой головы находится в реанимации. Подозреваемого задержали на Никольской улице. Металлическая арматура изъята. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.