Житель Кузбасса получил пять лет колонии за ДТП с гибелью пенсионера

Суд в Киселевске Кемеровской области завершил рассмотрение дела, возбужденного в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвинили в нарушении ПДД, ставшего причиной смерти другого участника дорожного движения, сообщил vse42.ru со ссылкой на данные полиции.

Установлено, что водитель Pontiac Vibe, находясь в состоянии опьянения, предпринял попытку обгона фуры и врезался в автомобиль Renault Duster. За рулем второй легковушки находился 64-летний пенсионер. Он получил смертельные травмы.

Виновнику аварии назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его обязали компенсировать моральный ущерб семье погибшего.