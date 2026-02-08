Житель Кузбасса погиб от рук сожительницы во время ссоры

В Междуреченске местная жительница 36 лет подозревается в убийстве своего сожителя во время бытовой ссоры. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru .

По информации следствия, инцидент случился 3 февраля в их общей квартире. В ходе конфликта на фоне личных неприязненных отношений женщина нанесла мужчине ножевые ранения в грудь и руки. Пострадавший, 50-летний житель Кузбасса, скончался на месте от полученных травм.

Женщина была задержана на месте происшествия. В ходе допроса она призналась в содеянном. В настоящее время решается вопрос об ее аресте.

Следователи изъяли нож, который предположительно был использован в качестве орудия преступления, и проводят необходимые экспертизы. Также они допрашивают свидетелей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.