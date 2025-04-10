Житель Кузбасса поджег сожительницу во время скандала

В Кемеровской области мужчина во время скандала облил свою сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом написал сайт sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

Инцидент случился 5 апреля. В ходе конфликта мужчина облил женщину горючей жидкостью и поднес зажигалку. Она получила сильные ожоги и попала в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшая борется за жизнь.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что причиной трагедии стала ревность. После поджога мужчина не помог женщине и ушел. Ее спасла дочь: мать успела отправить ей голосовое сообщение с фразой «Он меня сжег», и девушка вызвала скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Злоумышленника арестовали.