Житель Кузбасса поджег сожительницу во время скандала

В Кемеровской области мужчина во время скандала облил свою сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Об этом написал сайт sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
Инцидент случился 5 апреля. В ходе конфликта мужчина облил женщину горючей жидкостью и поднес зажигалку. Она получила сильные ожоги и попала в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшая борется за жизнь.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что причиной трагедии стала ревность. После поджога мужчина не помог женщине и ушел. Ее спасла дочь: мать успела отправить ей голосовое сообщение с фразой «Он меня сжег», и девушка вызвала скорую помощь.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Злоумышленника арестовали.
В Тунисе освободили 11 россиян, задержанных в ноябре 2024 года
Застрявшая на МКС американка носила шорты, брюки и рубашки коллеги из России
Привычка нюхать грязные носки чуть не стоила китайцу жизни
Россия и США наметили в Стамбуле ориентир для новых консультаций — МИД
Роман Ротенберг возглавит сборную России по хоккею
Мужчина утонул в вырытой коммунальщиками яме в Тверской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте