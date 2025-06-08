Житель Кузбасса лишился автомобиля из-за алкогольной зависимости

Промышленный районный суд вынес решение по делу 60-летнего местного жителя, которого признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сайту vse42.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Согласно материалам дела, в феврале 2025 года мужчина сел за руль Hyundai Creta, будучи нетрезвым. Его остановили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ему был выписан штраф, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.

На этот раз подсудимый полностью признал свою вину. В результате суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Автомобиль Hyundai Creta, принадлежавший осужденному, конфисковали в доход государства.