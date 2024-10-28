Житель Курганской области украл у соседа накопления на покупки для ребенка

Суд вынес приговор жителю Макушинского округа Курганской области. Его признали виновным в краже, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные районной инстанции.

Установлено, что фигурант похитил у соседа 35 тысяч рублей. Тот копил средства на покупку дров и школьных товаров для своего ребенка. Злоумышленник несколько раз проникал в дом потерпевшего и каждый раз забирал часть суммы.

Вору назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф.